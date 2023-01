With the Arrival of Winter, Here Are Some Energy-Saving Tips

With the increase in winter energy costs, what are some quick and affordable changes one can do to lower my energy use?

Some energy-saving options that you can do yourself at home include:

• Checking and changing the air filter in your furnace on a monthly basis. Unclean filters slow down airflow and make the system work harder, thereby wasting energy.

• Adjusting your thermostat just a few degrees can make a big difference in your bill. When home, set your thermostat at 68 degrees Fahrenheit or lower for heating. Lower the thermostat 7 to 10 degrees Fahrenheit each time you leave the house for two or more hours, and then again when you go to sleep at night.

• In the winter, open window dressings during the day to capture warmth and close them at night to prevent heat loss.

• Keep your fireplace damper closed unless a fire is burning. Keeping the damper open is like keeping a window wide open during the winter – it allows warm air to escape right up the chimney.

• Switch to ENERGY STAR® certified light-emitting diode (LED) bulbs. LEDs use up to 90 percent less energy than incandescent bulbs and last up to 25 times longer.

• How can the Sponsors of Mass Save help one with financial or billing assistance?

The Sponsors of Mass Save offer two income-based offerings the Enhanced Residential Incentives and the Income Eligible Program. Both start with a no-cost Home Energy Assessment and offer discounted or no-cost products and services. You can use this table to determine if you qualify for either of these offerings. Information about State and Federally funded payment assistance programs that provide relief on winter heating bills can be found on your utility’s website. Local Community Action Agencies may also provide bill assistance and financial assistance toward home improvements. Lastly, you can enroll in a budget or balanced billing plans, which allows you to pay the same amount each month for energy. Based on an estimate of your energy usage for the year, your utility will bill you in 12 equal increments.

• What is a no-cost energy assessment, and how does one qualify?

Whether you’re a homeowner, renter, landlord, or business owner, the Sponsors of Mass Save® offer no-cost virtual or in-person Energy Assessments. This assessment is a great way to find energy-saving opportunities within your home or business. An Energy Specialist will assess your current energy use, help you develop a plan to make your home or business more energy efficient, as well as educate you on available rebates and incentives.

• What kind of help can one expect to receive from the Sponsors of Mass Save?

On top of no-cost assessments and financial assistance programs, the Sponsors of Mass Save also offer a range of rebate options and incentives. To see available rebate options for both your home or business, follow the links or visit www.masssave.com

• Where do one go to get energy efficient products? (Mass Save Marketplace)

To find and purchase affordable energy efficient products, use the Mass Save Marketplace. Access sales through the residential or commercial marketplaces for items such as electronics, appliances, and other equipment, valid through 12/31/22.

• Con el aumento en los costos de energía durante el invierno, ¿cuáles son algunos cambios?

Algunas opciones de ahorro de energía que puede hacer usted en casa incluyen:

• Revisar y cambiar el filtro de aire de su horno mensualmente. Los filtros sucios bloquean y reducen el flujo de aire, haciendo que el sistema trabaje más y desperdicie energía.

• Ajustar su termostato solo unos pocos grados puede hacer una gran diferencia en su factura. Cuando esté en casa, configure su termostato a 68 grados Fahrenheit o menos para la calefacción. Baje el termostato de 7 a 10 grados Fahrenheit cada vez que salga de la casa por dos horas o más, y de nuevo cuando se vaya a dormir por la noche.

• En invierno, abra las cortinas/persianas durante el día para captar el calor y ciérrelas por la noche para evitar la pérdida de calor.

• Mantenga cerrada la compuerta de la chimenea a menos de que haya fuego. Mantener la compuerta abierta es como mantener una ventana completamente abierta durante el invierno: permite que el aire caliente escape por la chimenea.

• Cambie a bombillas de diodo emisor de luz (LED por sus siglas en inglés) certificadas por ENERGY STAR®. Los LED usan hasta un 90 por ciento menos de energía que las bombillas incandescentes y duran hasta 25 veces más.

• ¿Cómo pueden ayudarme los patrocinadores de Mass Save con asistencia financiera o de facturación?

Los patrocinadores de Mass Save® ofrecen dos ofertas con base en los ingresos: los Incentivos Residenciales Mejorados y el Programa Elegible Según los Ingresos. Ambos comienzan con una evaluación de energía del hogar sin costo y ofrecen productos y servicios con descuento o sin costo. Puede usar esta gráfica para determinar si califica para cualquiera de estas ofertas. Puede encontrar información sobre los programas de asistencia de pago financiados por el estado y el gobierno federal que brindan alivio en las facturas de calefacción de invierno en el sitio web de su empresa de servicios públicos. Las Agencias de Acción Comunitaria Local también pueden brindar asistencia con las facturas y asistencia financiera para realizar mejoras en el hogar. Por último, puede inscribirse en un plan de presupuesto o facturación balanceada, que le permite pagar la misma cantidad cada mes por energía. Según una estimación de su uso de energía para el año, su empresa de servicios públicos le facturará en 12 incrementos iguales.

• ¿Qué es una evaluación de energía sin costo y cómo califico?

Ya sea propietario de una vivienda, inquilino, arrendador o dueño de un negocio, los patrocinadores de Mass Save® ofrecen evaluaciones de energía virtuales o en persona sin costo. Esta evaluación es una excelente manera de encontrar oportunidades de ahorro de energía dentro de su hogar o negocio. Un especialista en energía evaluará su uso actual de energía, lo ayudará a desarrollar un plan para hacer que su hogar o negocio sea más eficiente energéticamente y lo educará sobre los reembolsos e incentivos disponibles.

• ¿Qué tipo de ayuda puedo esperar recibir de los patrocinadores de Mass Save?

Además de evaluaciones sin costo y programas de asistencia financiera, los patrocinadores de Mass Save® también ofrecen una variedad de opciones de reembolso e incentivos. Para ver las opciones de reembolso disponibles para su hogar o negocio, siga los enlaces o visite www.masssave.com

• ¿Dónde debo ir para obtener productos energéticamente eficientes? (Mass Save Marketplace)

Para encontrar y comprar productos económicos de bajo consumo, utilice Mass Save Marketplace. Acceda a las ventas a través de los mercados residenciales o comerciales de artículos como electrónicos, electrodomésticos y otros equipos, válidos hasta el 31/12/22.