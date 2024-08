Fiesta en la Plaza returns to celebrate Latinx Heritage Month

Fiesta en la Plaza will return to City Hall Plaza this September to offer a diverse lineup of free, festive cultural events as part of the City of Boston’s celebration of Latinx Heritage Month, announced Ágora Cultural Architects.

This second edition of Fiesta en la Plaza will showcase the rich diversity of our Latin American communities in Boston. Talented artists from various Latin American countries, who now call Boston home, will share their cultural roots through a variety of music, dance, and Afro-Latin films, explained Elsa Mosquera, co-leader of the event’s curator and producer, Ágora Cultural Architects.

“We are happy to welcome Fiesta en la Plaza to City Hall for the second year in a row and to join in celebration with our Latin American communities. Each artist and each event is an opportunity to continue learning about the cultural diversity of our City while having a great time. Estamos listos para bailar y celebrar con todos!” said Kara Elliott-Ortega, Chief of Arts and Culture for the City of Boston.

The Fiesta will begin on Sunday, September 15, featuring Puerto Rican virtuoso cuatrista and singer Fabiola Méndez and her trio, award-winning saxophonist Edmar Colón with Alain Mallet, and the band of creative Colombian artist Manuela Sánchez Goubert. The audience will be able to dance to different rhythms accompanied by the MetaMovements dance group.

Fiesta en la Plaza activities will continue on September 19 at the Civic Pavillion, with film presentations inspired by the Afro-Latin theme and a dialogue between Afro-Latin artists from the City, hosted by cultural journalist Cristela Guerra. Fiesta en la Plaza will close on September 27 at the Civic Pavilion with the fiery Cuban salsa, this time led by the Clave & Blues Band. The audience will be able to learn new dance steps alongside the renowned dancers of El Bonche in Boston.

This program is funded by the Mayor’s Office of Arts and Culture (MOAC). “We thank the MOAC for providing meeting spaces to admire the multiple artistic expressions representing Latin American cultures. We are honored to bring to our neighbors in Boston the cultural beauty that distinguishes our people,” said Mosquera, who, through Ágora Cultural Árchitects, develops initiatives to make Latin American arts visible.

You can register to participate in Fiesta en la Plaza’s programming at culturalagora.com/fiesta-en-la-plaza and stay informed through Ágora’s social networks.

Events:

FIESTA WELCOME

SEPT. 15TH 1 PM – 7 PM

Edmar Colón Dúo – Fabiola Méndez Trio – Meta Movements – Manuela Sánchez Goubert

CINE AFRO LATINO

SEPT. 19TH 5 PM – 9:30 PM

Afro-Latinx film screening & Panel

Documentaries:

• Santiago de las Mujeres (1:03 hr)

• ART21: Daniel Lind-Ramos (13 min)

SALSA NIGHT

SEPT. 27TH 6 PM – 9:00 PM

Clave & Blues Band – El Bonche in Boston

The Mayor’s Office of Arts and Culture in the City of Boston enhances the quality of life, the economy, and the design of the City through the arts. The role of the arts in all aspects of life in Boston is reinforced via equitable access to arts and culture in every community, its public institutions, and public places. Key areas of work include support to the cultural sector through grants and programs and the production and permitting of art in public places. Learn more about the office at boston.gov/arts

Ágora Cultural Architects is a cultural undertaking founded and led by women to aid in the development and visibility of Latino arts and culture. Its objective is to create, empower, and promote the sustainability of the movers and shakers of Latin American culture in the United States and Puerto Rico. Ágora provides solutions and optimize tools so creators and organizations can reach their objectives. We support them in developing audiences, producing events, creating audiovisual and literary projects, identifying funds, and supporting professional development.

——–

Fiesta en la Plaza regresa para celebrar el Mes de la Herencia Latinx en la Ciudad de Boston

Fiesta en la Plaza regresará este mes de septiembre al City Hall Plaza para ofrecer una variada programación de eventos culturales festivos y gratuitos, como parte de las actividades del celebración del Mes de la Herencia Latina, anunció Ágora Cultural Architects..

Esta segunda edición de Fiesta en la Plaza mostrará la rica diversidad de nuestras comunidades latinoamericanas en Boston. Talentosos artistas de varios países latinoamericanos, que ahora tienen a Boston como su hogar, compartirán sus raíces culturales a través de una variedad de música, danza y películas afrolatinas, explicó Elsa Mosquera, codirectora de Ágora, productora y comisaria del evento.

“Nos alegra, una vez más, celebrar junto a nuestras comunidades latinoamericanas esta Fiesta en la Plaza. Cada artista y cada evento serán una oportunidad para seguir aprendiendo de la diversidad cultural que tanto enriquece a esta ciudad, al tiempo que pasamos un buen rato de confraternización”, dijo la alcaldesa Michelle Wu.

La Fiesta comenzará el domingo 15 de septiembre y contará en tarima con la virtuosa cuatrista y cantante puertorriqueña Fabiola Méndez junto a su trío, el premiado saxofonista Edmar Colón con Alain Mallet y la banda de la creativa artista colombiana Manuela Sánchez Goubert. El público tendrá ocasión de bailar distintos ritmos acompañados del grupo de baile Metamovements.

Las actividades de Fiesta en la Plaza continuarán el 19 de septiembre en el Civic Pavillion, con presentaciones fílmicas inspiradas en la temática afrolatina, y un diálogo entre artistas afrolatinos de la ciudad moderado por la periodista cultural Cristela Guerra. El cierre de Fiesta en la Plaza será el 27 de septiembre, con la fogosidad que caracteriza a la salsa cubana, esta vez liderada por la orquesta Clave & Blues. La audiencia podrá aprender nuevos pasos de baile junto a los reconocidos bailarines de El Bonche en Boston.

Este programa está financiado por la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Boston (MOAC, por sus siglas en inglés). “Agradecemos a la MOAC por propiciar espacios de encuentro para admirar las múltiples expresiones artísticas que representan a las culturas latinoamericanas. Estamos honradas de traerle a nuestros vecinos de Boston la belleza cultural que distingue a nuestros pueblos”, comentó Mosquera, quien a través de Ágora Cultural Árchitects desarrolla iniciativas para visibilizar las artes latinoamericanas.

Puede registrarse para participar de la programación de Fiesta en la Plaza en culturalagora.com/fiesta-en-la-plaza y mantenerse informado a través de las redes sociales de Ágora.

EVENTOS:

FIESTA WELCOME

SEPT. 15TH 1 PM – 7 PM

Edmar Colón Duo – Fabiola Méndez Trio – Meta Movements – Manuela Sánchez Goubert

CINE AFRO LATINO

SEPT. 19TH 5 PM – 9:30 PM

Afro-Latinx film screening & Panel

Documentaries:

• Santiago de las Mujeres (1:03 hr)

• ART21: Daniel Lind-Ramos (13 min)

SALSA NIGHT

SEPT. 27TH 6 PM – 9:00 PM

Clave & Blues Band – El Bonche in Boston

La Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad de Boston mejora la calidad de vida, la economía y el diseño de la Ciudad a través de las artes. El papel de las artes en todos los aspectos de la vida en Boston se refuerza a través del acceso equitativo a las artes y la cultura en cada comunidad, sus instituciones públicas y lugares públicos. Las áreas clave de trabajo incluyen el apoyo al sector cultural a través de subvenciones y programas, así como la producción y autorización de obras de arte en lugares públicos. Obtenga más información sobre la oficina en boston.gov/arts.

Ágora Cultural Architects es una empresa cultural fundada y dirigida por mujeres para contribuir al desarrollo y la visibilidad de las artes y la cultura latinas. Su objetivo es crear, potenciar y promover la sostenibilidad de los impulsores de la cultura latinoamericana en Estados Unidos y Puerto Rico. Ágora proporciona soluciones y optimiza las herramientas para que creadores y organizaciones puedan alcanzar sus objetivos. Los apoyamos en el desarrollo de audiencias, la producción de eventos, la creación de proyectos audiovisuales y literarios, la identificación de fondos y el apoyo al desarrollo profesional.